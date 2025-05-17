БК Леон и ФК «СКА-Хабаровск» запустили благотворительный проект

Букмекерская компания Леон и футбольный клуб «СКА-Хабаровск» запустили социальную акцию «В каждой кошке живёт лев». Данный проект будет направлен на привлечение внимания к проблемам бездомных животных, а также на поиск хозяев кошкам и котятам из хабаровского приюта «Элин Дом».

Акция была запущена перед домашним матчем ФК «СКА-Хабаровск» с ФК «Родина», где работала специальная промозона проекта. Перед стартовым свистком символический удар по мячу нанесла Дарья Ширяева, заместитель руководителя приюта. Также в мероприятиях перед игрой принял участие партнёр проекта по производству корма для животных премиум-класса SIRIUS.

В рамках акции футболисты первой и второй команд ФК «СКА-Хабаровск» станут участниками приуроченной к мероприятию фотосессии и несколько раз посетят приют «Элин Дом».

Для проекта разработан сайт, на котором каждый желающий может выбрать и забрать с собой питомца. Все хозяева новых друзей получат подарки от партнёров акции – SIRIUS и БК Леон. Для тех, кто по разным причинам не имеет возможности взять питомца, но готов помочь приюту «Элин Дом», на сайте акции организован денежный сбор.

Руководитель приюта «Элин Дом» Светлана Леонидовна Лазарева:

— Мы рады, что букмекерская компания Леон обратила внимание на наш приют, ведь мы всегда признательны за любую помощь. Мы с удовольствием приняли предложение ФК «СКА-Хабаровск» реализовать акцию «В каждой кошке живёт лев» и надеемся, что сможем дать хорошее освещение не только проекту, но и привлечь внимание к проблемам бездомных животных. То, что мы работаем с БК Леон, – отличный прецедент. Уверены, что в будущем другие компании последуют данному примеру.

Генеральный директор ФК «СКА-Хабаровск» Алексей Сергеевич Кандалинцев:

— Сегодня мы дали старт нашему проекту «В каждой кошке живёт лев». Уверены, что акция не оставит равнодушными наших болельщиков и жителей города. Мы с БК Леон и приютом запланировали большое количество активностей в рамках проекта и надеемся подарить радость всем причастным. К подобным инициативам мы относимся с трепетом и всей серьёзностью, ведь она полностью соответствует ценностям ФК «СКА-Хабаровск».

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

— «В каждой кошке живёт лев» – очень важный проект для БК Леон. Мы рады, что акции помощи бездомным животным для нашей компании становятся доброй традицией. Для нас эта инициатива несёт большую ценность и значимость. Мы имеем возможность внести вклад в решение очень важной проблемы и в совместной работе с ФК «СКА-Хабаровск» найти хозяев питомцам из приюта «Элин Дом». Благодарим всех партнёров, которые стали частью этого мероприятия.

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