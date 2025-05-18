«Ростов» — «Зенит»: стал известен самый вероятный счёт

18 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» примет «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.57, что равно приблизительно 62% вероятности.

Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 6.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.30.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Наиболее вероятный исход — 1:0 в пользу гостей (6.60). Победа «Зенита» 2:0 идёт за 6.80, на ничью 1:1 выставлен коэффициент 7.40.

Ниже оценивается вероятность победы сине-бело-голубых со счётом 2:1 (8.20).