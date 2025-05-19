«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч в Москве

19 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России, в котором «Локомотив» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.40, что равно приблизительно 41% вероятности.

Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики считают, что матч «Локомотив» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.