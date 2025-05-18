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«Крылья Советов» – «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Крылья Советов» – «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Спартак» в 29-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.10.

«Крылья Советов» дома будут принимать московский «Спартак», бедный московский «Спартак», который вылетел из Кубка и уже на 5-м месте в чемпионате. Очень нервозная обстановка внутри команды, тут еще травма Литвинова в матче с «Ростовом». Все это, конечно, не добавляет приятных новостей к подготовке к матчу против «Крыльев», плюс в четверг поздно вечером «Спартак» играл, а в субботу уже надо вылетать в Самару, потому что матч дневной — в 13:30.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья» после двух поражений подряд, разумеется, последний домашний матч захотят сыграть качественно, весело и результативно. Возможно, это последний домашний матч для Осинькина в Самаре.

Я думаю, что игра должна получиться развеселой. У «Спартака» будет смешанный состав, разумеется, по сравнению с тем, что мы видели в игре с «Ростовом». Скорее всего, там и Солари, и Бонгонда получат минуты в стартовом составе, Игнатов, возможно, выйдет, в центре поля Пруцев, скорее всего, сыграет. Возможно, изменения будут в обороне.

В общем, такой смешанный состав «Спартака» против мотивированных, достаточно мотивированных «Крыльев». Я думаю, что будет весело и результативно. «Обе забьют и тотал больше 2,5» за 2,1 — мой прогноз на эту встречу», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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