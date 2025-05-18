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«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ в Самаре

«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч РПЛ в Самаре
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.75.

«18 мая в 29-м туре чемпионата России встретятся «Крылья Советов» и «Спартак». Совсем не уверен тут в успехе гостей, на неделе у них тяжёлый эмоциональный матч был.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, матч в Кубке России «Спартака» пару дней назад тут будет играть определяющее значение, как с точки зрения эмоций игроков, так и их формы. Это был финал Пути регионов, соперник, казалось, не такой сложный был – «Ростов». Однако в итоге проиграли красно-белые 1:2. Не сказал бы, что заслуженное поражение команды Станковича, море моментов у неё было, счёт легко мог бы быть 3:2 или 4:2. «Ростову» же повезло с голами, особенно с первым, когда мяч после попадания в штангу отлетел в спину Максименко и потом отскочил в ворота.

Так что «Спартак» не вышел в Суперфинал Кубка России, что является большой репутационной потерей для него. Увеличилось число разговоров про отставку Станковича. В Премьер-Лиге дела у коллектива тоже идут не лучшим образом – всего одна победа в пяти турах, 3:2 с «Акроном». В остальных встречах клуб терял очки, чаще проигрывая. В том числе с принципиальными соперниками он не справлялся – 1:2 от ЦСКА, 0:2 от «Динамо». В таблице «Спартак» идёт пятым, от топ-3 он отстаёт на четыре очка уже.

«Крылья Советов» в последних турах выглядели даже лучше «Спартака», набрали больше очков. Клуб победил недавно «Химки» (3:1) с «Оренбургом» (2:0), а также сыграл вничью с ЦСКА (1:1), что намного более значимое событие. Правда, в последних турах самарцы уступали – 1:3 от «Динамо» и 2:5 от «Пари НН», последняя неудача особенно ощутима, соперник хуже проводит сезон.

С 30 очками «Крылья» теперь идут на 10-й строчке, имеют комфортный отрыв от зоны вылета – шесть и более очков, которые вряд ли их преследователи сумеют сократить. Да и если «Спартак» легко обыграть подопечным Осинькина точно вряд ли удастся, то вот рассчитывать на три очка в последнем туре с «Факелом» уже можно.

В общем, я тут жду равной игры. «Крылья Советов» — крепкий коллектив, хорошо играющий в атаке, особенно у себя дома. «Спартак» же будет явно не в лучшем состоянии после неудачи в Кубке России. Ставлю тут на ничью – коэффициент 3.75», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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