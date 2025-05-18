«Крылья Советов» — «Спартак»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак».

Ставка: тотал угловых больше 10.5 за 2.16.

«Крылья Советов» — «Спартак». Сложно предугадать, кто победит в этом матче. Потому что «Крылья» играют нестабильно, то проигрывают 2:5 «Пари НН», то обыгрывают дома «Локомотив» 5:1. Но задача сохранения команды в РПЛ решена.

Ну а про «Спартак» образца весны 2025 года можно сказать, что это команда-«середняк» РПЛ. Настраивать хозяев на матч, который с точки зрения результата им не важен, будет не нужно. Одно название соперника заставит их играть с запредельной самоотдачей.

Ну а теперь к прогнозу. Несколько вариантов предлагаю к вашему вниманию:

1. «Обе забьют». Уверен, что хозяева один-то забьют. А у «Спартака» пора бы забить двум игрокам линии атаки — Угальде, 12 игр — 0 голов, и Мартинес, 25 игр — 0 голов)))

2. «Тотал больше 2.5» — тоже интересная ставка.

3. «Голы в обоих таймах» — тоже неплохо. Считаю, что голы мы увидим и их будет много.

Но я предлагаю просто посчитать угловые — больше 10.5 за 2.16. Всё же обе команды используют атаки через фланги, делают много проходов, подач, да и ударов будет достаточно, которые будут блокированы, и мяч часто будет уходить за линию ворот», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».