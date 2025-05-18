«Ахмат» – «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – «Динамо» Махачкала в 29-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ахмата» за 1.85.

«Ключевая игра, возможно, решающая игра вообще всего чемпионата, всей весны для «Ахмата». Это дерби, кавказское дерби: «Ахмат» дома будет принимать махачкалинское «Динамо». Махачкалинцы после победы над «Спартаком» 4 раза подряд проиграли, причем все поражения практически с разницей в 1 мяч. И не скажешь, что Махачкала играла плохо в этих играх, достаточно сбалансированно, с большим желанием, с хорошим объемом и с хорошей жаждой борьбы, но вот где-то удача от махачкалинцев отвернулась. И в последнем матче то же самое.

27 очков у махачкалинских динамовцев, 24 — у «Ахмата». И «Ахмату» надо выиграть. И уже по личным встречам тогда Махачкалу «Ахмат» обойдет. Чрезвычайно важный матч для «Ахмата». В каких-то играх, особенно последних, грозненцам не везет. Поражение в Нижнем Новгороде было. И в последнем туре «Ахмат» проиграл «Акрону», хотя точно играл не хуже. В общем, веду к тому, что здесь все-таки удача, возможно, повернется лицом именно к грозненцам.

У «Динамо» в последнем туре будет домашний матч против «Ростова». И, скорее всего, именно там махачкалинцам можно будет решить задачу по непопаданию в стыки. «Ахмату» же в этой игре очень нужна победа.

Мой прогноз — «Ахмат» эту победу добудет, коэффициент – 1,85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».