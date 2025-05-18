«Динамо» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Москве

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Акрон» в 29-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.12.

«Московское «Динамо» сыграет против «Акрона». «Акрон» уже практически в отпуске: 35 очков, очень уверенная игра в последних турах. Понятно, что там есть какая-то индивидуальная мотивация у игроков, есть мотивация у Дзюбы улучшать свой рекорд и по голевым передачам, и по забитым мячам, но, как кажется, «Акрон» ещё один хороший матч в этом чемпионате может провести в последнем туре, там домашняя игра против «Локомотива». В Москве против «Динамо», набравшего ход и почувствовавшего уверенность, будет сложно.

Ролан Гусев декларирует, что команда полностью изменилась после ухода Марцела Лички. По результату мы видим две хорошие победы с разницей в два мяча, уверенную игру в обороне. И с «Крыльями», и со «Спартаком» динамовцы действительно смотрелись очень сбалансированно, очень неплохо.

Сейчас последний домашний матч для «Динамо». Хочется красиво попрощаться с болельщиками и достойно проводить Антона Шунина, для которого этот матч как прощальная игра. И много активностей будет связано именно с голкипером московского «Динамо», в прошлом голкипером «Динамо».

Я думаю, что «Динамо» легко «Акрон» обыграет — минимум с разницей в 2 мяча. Мой прогноз на эту встречу — победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.12», — приводит слова Генича «РБ Спорт».