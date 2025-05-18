Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Москве

«Динамо» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Акрон» в 29-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.12.

«Московское «Динамо» сыграет против «Акрона». «Акрон» уже практически в отпуске: 35 очков, очень уверенная игра в последних турах. Понятно, что там есть какая-то индивидуальная мотивация у игроков, есть мотивация у Дзюбы улучшать свой рекорд и по голевым передачам, и по забитым мячам, но, как кажется, «Акрон» ещё один хороший матч в этом чемпионате может провести в последнем туре, там домашняя игра против «Локомотива». В Москве против «Динамо», набравшего ход и почувствовавшего уверенность, будет сложно.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

Ролан Гусев декларирует, что команда полностью изменилась после ухода Марцела Лички. По результату мы видим две хорошие победы с разницей в два мяча, уверенную игру в обороне. И с «Крыльями», и со «Спартаком» динамовцы действительно смотрелись очень сбалансированно, очень неплохо.

Сейчас последний домашний матч для «Динамо». Хочется красиво попрощаться с болельщиками и достойно проводить Антона Шунина, для которого этот матч как прощальная игра. И много активностей будет связано именно с голкипером московского «Динамо», в прошлом голкипером «Динамо».

Я думаю, что «Динамо» легко «Акрон» обыграет — минимум с разницей в 2 мяча. Мой прогноз на эту встречу — победа «Динамо» с форой (-1.5) за 2.12», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 8.28: матч за второе место АПЛ и погоня «Интера» за «Наполи»
Экспресс с коэффициентом 8.28: матч за второе место АПЛ и погоня «Интера» за «Наполи»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android