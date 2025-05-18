«Динамо» Москва — «Акрон»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу РПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Акрон».

Ставка: победа Динамо» и тотал больше 2.5 за 1.96.

«Динамо» Москва — «Акрон». Начнём с хозяев. После назначения Ролана Гусева исполняющим обязанности главного тренера динамовцы выиграли два матча подряд. И «Акрон» — не тот соперник, с которым хозяева могут потерять очки. Уверен в победе «Динамо» и хочу, чтобы приставку «и. о.» убрали и Ролан официально был назначен главным тренером. Я уже как-то говорил, что я «топил, топлю и буду топить» за наших тренеров, а также за российских футболистов.

«Акрону» даже за два тура до конца можно поставить пять за участие в этом сезоне. Дебютант на данный момент идёт на девятом месте и, скорее всего, на этом месте и останется. С «Динамо» даже очко они не возьмут, да и с «Локомотивом» дома в последнем туре очки будет взять очень сложно. Но у них хорошее преимущество в очках перед «Крыльями Советов», идущими следом. И все равно «Акрону» пять за сезон, и я поздравляю нашего российского тренера Заурбека Тедеева с отличным результатом!

Ну а мой прогноз, учитывая статистические показатели обеих команд в строке «забитые и пропущенные голы» и место проведения матча, очень простой — «победа Динамо» и тотал больше 2.5» за 1.96», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».