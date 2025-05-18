«Ростов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 29-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Зенит» в 29-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: «Зенит» выиграет и не пропустит за 2.58.

«Ростов» здесь будет после московского триумфа и выхода в суперфинал Кубка России. Очень много эмоций команда оставила и непосредственно в игре, и празднуя в раздевалке, и, возможно, что-то было после игры. «Ростов» готовился к этому матчу против «Спартака» в Москве. Сейчас сложной логистикой придётся добираться до дома и сыграть матч против «Зенита».

Разумеется, Альба определённые перестановки по составу сделает, получат своё игровое время те, кто немного играл в последних матчах и кто, возможно, не играл вообще со «Спартаком». Это шанс для «Зенита». Хотя «Зенит» выглядит, мягко говоря, неубедительно. «Зенит» вылетел из Кубка. Но «Зенит» должен делать то, что должен, и ждать осечки «Краснодара».

Да, последний домашний матч для «Ростова» в сезоне. Я думаю, что болельщики придут, поддержат команду и поблагодарят за выход в Суперфинал в кубковом турнире. Мотивация «Ростова» понятна, но класса, возможно, в этой игре ему будет не хватать.

«Зенит» в целом неплохо играет в обороне: это было видно и в Махачкале, и с ЦСКА неплохо в обороне играли, потому что моментов-то у армейцев не было, но вот не разобрались со стандартом в конце. Если «Зенит» сыграет качественно и уверенно в защите, то свой гол-то он точно забьёт, а может быть, и не один.

«Зенит» выиграет и не пропустит — мой прогноз на матч против «Ростова» за коэффициент 2.58», — приводит слова Генича «РБ Спорт».