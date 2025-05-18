«Ростов» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.59.

«Зенит», борющийся за чемпионство, не имеет права на ошибку, тогда как «Ростов» уже обеспечил себе место в середине таблицы и сосредоточен на предстоящем финале Кубка России.

«Зенит» после вылета из Кубка России сохраняет шансы только на золото РПЛ. Петербуржцам необходимо выиграть оба оставшихся матча. Команда Сергея Семака сыграла семь матчей без поражений в чемпионате.

«Ростов» под руководством Альбы находится в неоднозначном состоянии. С одной стороны, команда ярко проявила себя в Кубке России, выбив «Спартак» (2:1) и впервые за 11 лет выйдя в финал. С другой — в чемпионате результаты скромные: две победы в восьми последних турах, причём над аутсайдерами «Акроном» и «Факелом». Ростовчане уже вряд ли могут подняться выше восьмого места, что снижает их мотивацию в матче с «Зенитом». В этом сезоне команда трижды обыграла «Ростов» (5:0 в РПЛ, 1:0 и 2:0 в Кубке), сохраняя сухие ворота во всех встречах.

«Зениту» критически важны три очка, чтобы продолжить борьбу за титул, и мотивация здесь станет ключевым фактором. Ставлю на победу гостей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».