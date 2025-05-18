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«Ростов» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ

«Ростов» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на встречу РПЛ
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.59.

«Зенит», борющийся за чемпионство, не имеет права на ошибку, тогда как «Ростов» уже обеспечил себе место в середине таблицы и сосредоточен на предстоящем финале Кубка России.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» после вылета из Кубка России сохраняет шансы только на золото РПЛ. Петербуржцам необходимо выиграть оба оставшихся матча. Команда Сергея Семака сыграла семь матчей без поражений в чемпионате.

«Ростов» под руководством Альбы находится в неоднозначном состоянии. С одной стороны, команда ярко проявила себя в Кубке России, выбив «Спартак» (2:1) и впервые за 11 лет выйдя в финал. С другой — в чемпионате результаты скромные: две победы в восьми последних турах, причём над аутсайдерами «Акроном» и «Факелом». Ростовчане уже вряд ли могут подняться выше восьмого места, что снижает их мотивацию в матче с «Зенитом». В этом сезоне команда трижды обыграла «Ростов» (5:0 в РПЛ, 1:0 и 2:0 в Кубке), сохраняя сухие ворота во всех встречах.

«Зениту» критически важны три очка, чтобы продолжить борьбу за титул, и мотивация здесь станет ключевым фактором. Ставлю на победу гостей», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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