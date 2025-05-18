«Ростов» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 18 мая

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.40.

«Ростов» и «Зенит» встретятся в 29-м туре чемпионата России. Обе команды на неделе играли матчи в Кубке России, физическое состояние у них будет примерно равным. Но вот настроения после кубковых игр явно будет различаться. Оба неожиданно завершили свои игры.

Да, финалы Кубка России и в Пути РПЛ, и в Пути регионов удивили. «Зенит», казалось, обязан был проходить ЦСКА после победы 2:0 в их первом матче. Однако в ответной игре, которая проходила в Москве, армейцы сумели обыграть соперника. Действительно, отлично сыграла команда Николича, сдержала первые атаки питерцев, сама забила дважды. Команда Семака «проснулась» только во втором тайме, когда поняла, что есть риск пропустить ещё и уйти на серию пенальти. Но так в итоге и произошло, промахи Соболева и Мантуана не позволили «Зениту» пройти в Суперфинал по итогу.

У «Ростова» же, наоборот, казалось, шансов со «Спартаком» нет. Они играли всего один матч в финале Пути регионов. И там красно-белые потерпели неудачу. Но, в отличие от ЦСКА, ростовчанам в определённой степени повезло. Множество моментов было у команды Станковича, как минимум вничью 2:2 в основное время они должны были играть. Однако «Ростов» отстоял, пропустил всего один мяч, вышел в Суперфинал.

Так что настрой у соперников сейчас будет разный, как и мотивация в РПЛ. «Зенит» пусть и вылетел из Кубка, но ещё сохраняет шансы на удачное завершение чемпионата.

«Ростов» же проиграл в прошлом матче «Рубину» (0:1). Они боролись за седьмое место, которое теперь с большой вероятностью достанется казанцам. Если брать РПЛ, то в ней у ростовчан результаты не самыми лучшими были в последнее время – всего одна победа в пяти турах, ещё по два поражения и ничьи.

Так что сейчас я верю в успех гостей. «Зенит» будет, само собой, разозлён после вылета из Кубка России. К тому же мотивация у него будет огромная, ещё и в РПЛ клуб никак себе не может позволить проиграть», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».