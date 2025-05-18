«Севилья» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Реал».

Ставка: «Севилья» не проиграет за 2.00.

«Ни той ни другой команде уже ничего не надо. «Севилья» давно не выигрывала дома и в последнем матче одержала наконец победу. Игра против «Реала» – это всегда дополнительная мотивация.

Как обычно в последнее время, «Реал» приезжает в экспериментальном составе в обороне, впереди тоже молодёжь уже получает время. Поэтому «Севилья» не проиграет, коэффициент классный – 2.00. Точно надо ставить, «Севилья» дома такому «Реалу» не уступит», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».