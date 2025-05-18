«Севилья» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Севилья» — «Реал» Мадрид.

Ставка: 1:1 за 7.00.

«Севилья» и «Реал» Мадрид встретятся в рамках 37-го тура чемпионата Испании. Два оппонента, идущие в разных частях турнирной таблицы. С другой стороны, у фаворита особой мотивации сейчас нет. Не уверен тут в его успехе.

Да, «Реал» официально проиграл в прошлом туре Ла Лиги борьбу за чемпионство «Барселоне». Каталонцы добыли очередную победу и гарантировали себе титул. Мадридцы же сами приблизили этот момент, в позапрошлом туре проиграв как раз «Барселоне» в остросюжетном матче (3:4).

В остальных недавних играх команда Анчелотти только выигрывала, пусть и далеко не всегда делала это уверенно – 2:1 с «Мальоркой», 3:2 с «Сельтой», 1:0 с «Хетафе» — все это очень близкие исходы. Но таков нынешний «Реал», тяжело для него сезон проходит, много травм, не лучшая связка Мбаппе и Винисиуса. Но зато второе место коллективу уже гарантировано – третий «Атлетико» отстает от него на восемь очков за два тура до финиша.

«Севилья» же идет намного ниже в турнире – 14-е место с 41 баллом. В зону вылета клуб уже точно не опустится – отрыв от нее насчитывает семь баллов. Но вот опуститься даже на 17-е место «красно-белые» еще вполне могут, у них минимальный разрыв сразу с тремя преследователи.

В прошлом туре Примеры «Севилья» выиграла, смогла прервать свою серию неудач – обыграла она «Лас-Пальмас» (1:0). Правда, до этого севильцы чередовали поражения и ничьи. Но, например, дважды коллектив не справился с нижестоящими оппонентами – 1:1 с «Алавесом» и 2:2 с «Леганесом».

Кажется, что тут все ясно, учитывая их позиции в таблице. «Севилья» сейчас еще и находится не в лучшей форме, часто терпит неудачи. Но «Реал» уже просто доигрывает сезон, ни за что не борется.

В таких условиях все-таки поставлю на ничью – точный счет 1:1 за 7.00», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».