«Арсенал» — «Ньюкасл»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.98.

«Арсенал» и «Ньюкасл» встретятся в 37-м туре чемпионата Англии. После этого матча может впервые за долгое время смениться клуб на второй строчке в таблице. Но я не думаю, что это произойдёт.

Конец сезона «Арсенал» тяжело проводит. У него всего одна виктория в пяти последних турах – 4:0 с «Ипсвичем» из зоны вылета. В остальных матчах «канониры» теряли очки, преимущественно играя вничью. Так, не смогла команда Артеты одолеть «Брентфорд» (1:1), «Кристал Пэлас» (2:2) и «Ливерпуль» (2:2). Первых двух соперников «пушкари» должны были точно обыгрывать.

Теперь ситуация тяжёлая у «Арсенала». За два тура до финиша он всё ещё идёт вторым, но уже опережая ближайшего преследователя всего на два очка. Да и остальные клубы ниже тоже не так сильно отстают от «канониров» — у третьего «Ман Сити» на три очка меньше. Хотя вот последний тур АПЛ сулит для «Арсенала» лёгкую победу – там предстоит сыграть с «Саутгемптоном», худшей командой Англии сейчас.

Собственно, «Ньюкасл» как раз и является главным преследователем «Арсенала». Он имеет на два очка меньше, идёт на третьей строчке. Но у самих «сорок» отрыв от преследователей ещё меньше, так что поражение может означать тут сразу спуск даже на пятое место. Но в последних турах команда Хау смотрелась лучше своего оппонента по этому туру.

Всего дважды в последних турах «Ньюкасл» терял очки, проиграл он «Астон Вилле» (1:4), а также играл вничью с «Брайтоном» (1:1). Но зато в остальных матчах «сороки» побеждали недавно, 5:0 с «Кристал Пэлас», 3:0 с «Ипсвичем» и 2:0 с «Челси». Последняя победа особенно важна, конечно, для борьбы соперников за попадание в Лигу чемпионов.

Да, «Арсенал» больше очков терял в последнее время. Но сейчас финал сезона, играть спустя рукава никак нельзя. Тем более что на кону второе место, которое, казалось, точно будет за «канонирами». Плюс команда Артеты намерена взять реванш у «Ньюкасла» за вылет в полуфинале Кубка лиги (0:2 оба раза).

У себя дома «Арсенал» выиграет, я считаю. Ставлю на это за 1.98», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».