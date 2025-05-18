«Интер» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Интер» — «Лацио».

Ставка: победа «Интера» 2:1 за 7.40.

«В рамках предпоследнего тура итальянской Серии А встретятся «Интер» и «Лацио». Для обоих соперников это важнейшая игра, последняя в турнире с топовым оппонентом. Терять очки тут никто не согласится.

«Интер» всё ещё имеет шансы на скудетто. Да, их недавно стало значительно меньше, когда клуб в нескольких турах кряду терпел неудачи и позволил «Наполи» себя опередить. Но теперь настала очередь неаполитанцев оступаться – в прошлом туре они сыграли вничью. Команда Индзаги же в последних турах выигрывала – 1:0 с «Вероной» и 2:0 с «Торино». Разрыв между первым и вторым местами сократился всего до одного очка.

У «Лацио» тоже непростая ситуация. Клуб борется за топ-4, за попадание в Лигу чемпионов, и пока со своей задачей не справляется – идёт на пятом месте. Но «Ювентус» с четвёртой строчки сейчас обгоняет римлян только по дополнительным параметрам. Преследователи, правда, тоже большого отставания от команды Барони не имеют. Так что в последних турах будет решаться, кто попадает в Лигу чемпионов.

Причём интересно, что если всё останется как есть в таблице, то «Интер» может подарить путёвку в ЛЧ для «Лацио». Миланцы ранее вышли в финал, сенсационно пройдя «Барселону», сделав это уверенно и прагматично (3:3 и 4:3), до этого «Баварию» выбил коллектив. Так что уровень команды Индзаги очень высокий, в финале она имеет шанс победить «ПСЖ». В случае победы Италия получит пятую путёвку в еврокубок, которая и может достаться «Лацио».

Но до этого ещё соперники проведут по два матча, оставшихся в турнире, в том числе очный. Интересная пара, интрига огромная. Я тут всё же за «Интер» — точный счёт 2:1 за 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».