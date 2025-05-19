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«Трактор» — «Локомотив»: прогноз на четвёртый матч финала КХЛ

«Трактор» — «Локомотив»: прогноз на четвёртый матч финала КХЛ
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов представил прогноз на четвёртую игру серии «Трактор» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с учётом ОТ за 1.86.

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Бенуа Гру приходится ломать голову над тем, что же такого придумать для понижения эффективности стратегии своего визави — Игоря Никитина. Однако все попытки канадского специалиста что-либо изменить кажутся безнадёжными. Ярославский «Локомотив» не позволяет челябинцам диктовать свои правила игры.

Надёжный Даниил Исаев переигрывает голкипера «Трактора» Зака Фукале. Защита у «Локомотива» работает лучше. Да и атаки до ума железнодорожники доводят чаще. Заключить пари на итоговую победу гостей, то есть с учётом овертайма, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Челябинск — город с характером, но одних только морально-волевых качеств мало. Ярославцы быстро адаптировались к сопернику и всецело захватили инициативу в серии. В очередной раз. Вопрос с победителем Кубка Гагарина видится практически закрытым. Лишь чудо может что-то изменить. И вряд ли оно произойдёт.

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