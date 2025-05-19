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Стали известны шансы «Трактора» сравнять счёт в серии с «Локомотивом»

19 мая состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором челябинский «Трактор» примет ярославский «Локомотив». Встреча пройдёт в Челябинске.

Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу ярославцев.

Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 2.60.

Победа «Локомотива» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.47. Поставить на ничью можно за 3.80.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что четвёртая встреча серии «Трактор» — «Локомотив» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.95, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.85.

Итоговая победа «Локомотива» доступна за 1.88 (52% вероятности), успех челябинцев с учётом овертайма доступен за 2.02 (48%).