Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Брайтон» — «Ливерпуль»: букмекеры оценили шансы команд

«Брайтон» — «Ливерпуль»: букмекеры оценили шансы команд
Комментарии

19 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Материалы по теме
«Брайтон» — «Ливерпуль». На улице фанатов Салаха праздник
«Брайтон» — «Ливерпуль». На улице фанатов Салаха праздник

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.47, что примерно равно 40% вероятности.

Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 2.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Брайтон» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.

Материалы по теме
«Локомотив» — ЦСКА. Николич позарится на бронзу РПЛ, помимо Кубка России
«Локомотив» — ЦСКА. Николич позарится на бронзу РПЛ, помимо Кубка России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android