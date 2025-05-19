«Брайтон» — «Ливерпуль»: букмекеры оценили шансы команд

19 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» примет «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.47, что примерно равно 40% вероятности.

Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 2.70. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики уверены, что матч «Брайтон» — «Ливерпуль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.49.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.40.