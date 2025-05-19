«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на игру АПЛ между «Брайтоном» и «Ливерпулем».

Ставка: обе забьют + тотал больше 3.5 гола за 2.26.

Как вы знаете, «чайки» играют с внушительным креном в атаку. Забивают часто, однако и пропускают практически с той же периодичностью — в 36 встречах АПЛ наклепали 59 голов, а получили — 56. А ещё они они ослаблены кадровыми потерями.

Заключить пари на «обе забьют + тотал больше 3.5 мяча» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. Восемь из девяти последних очных встреч получились результативными. Практически во всех были голы с обеих сторон. С высокой долей вероятности в этот раз соперники даже перевыполнят план.

Встреча не принципиальная. Нужды играть по счёту нет. Команды должны подарить зрелищный динамичный футбол, создать много моментов и забить кучу голов. В лучших традициях АПЛ! На радость нейтральным болельщикам и персональным поклонникам Мохамеда Салаха, разумеется.