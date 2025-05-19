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Канада — Финляндия: прогноз на матч ЧМ-2025

Канада — Финляндия: прогноз на матч ЧМ-2025
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч ЧМ-2025 Канада — Финляндия.

Ставка: победа Финляндии с форой (+2.5) за 2.00.

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Несмотря на то что сборные Канады и Финляндии входят в список топ-команд мира и обе априори являются одними из фаворитов различных турниров, где принимают участие, в предстоящем очном матче будущий победитель виден чётко. По крайней мере, так считают букмекеры. Коэффициент на победу канадцев составляет всего 1.24, в то время как на финнов дают 10.0.

Этому есть объяснение. Канада громит всех и вся: за пять матчей на групповом этапе забросила 28 шайб при двух пропущенных и добыла пять побед. Круто? Круто. Но ведь соперники у неё были, мягко говоря, достаточно скромные — от Франции до Словакии. Ничего экстраординарного.

Финляндия — другое дело. Во-первых, замыкает топ-3 группы А. Выше — только канадцы и шведы.
Кроме того, на том же отрезке у Суоми всего одно поражение, от сборной Швеции с близким счётом 1:2. С завершением атак периодически возникают трудности, но хорошо работают оборона и вратарь.

Канадцы очень много забрасывают, но для них это первый соперник такого ранга на данном турнире. Крупной победы здесь явно не предвидится, а разница в счёте в пару шайб — это предел.

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