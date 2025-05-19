Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: два-три гола в матче за 2.03.

«Армейцы решили приоритетную задачу — вышли в суперфинал Кубка России, где сыграют с «Ростовом». В чемпионате у ЦСКА ещё два матча. У «Локомотива» после этой встречи выезд к «Акрону». Перенос матча на понедельник связан с празднованием 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге ЦСКА выглядел значительно лучше, доминировал бóльшую часть встречи, но тренерские замены Галактионова решили исход. Вышел Тикнизян и забил победный мяч — «Локомотив» выиграл 1:0. Сейчас «Локомотив» также победил 1:0 на выезде у «Факела», прервав неудачную серию. ЦСКА весной никому не проигрывает, обошёл «Краснодар», выдал эмоциональный матч с «Зенитом».

Игра сложная для прогноза. «Локомотив» может поймать армейцев на спаде эмоций после выхода в финал, а может и не справиться с воодушевлённым, уверенным ЦСКА, который весной почти не пропускает. На первый взгляд ЦСКА выглядит фаворитом. Но «Локомотив», особенно в домашнем матче, в своей последней игре сезона точно даст бой. Галактионов и команда захотят достойно попрощаться с болельщиками.

Я выберу вариант, который часто предлагаю, — тотал два-три гола. Возможны и ничья 1:1, и победа 2:1 в любую сторону, и даже 2:0, если одна команда раскроется. Забить ЦСКА сейчас непросто, но и «Локомотив» в атаке опасен», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Локомотив» — ЦСКА. Николич позарится на бронзу РПЛ, помимо Кубка России
«Локомотив» — ЦСКА. Николич позарится на бронзу РПЛ, помимо Кубка России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android