«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: два-три гола в матче за 2.03.

«Армейцы решили приоритетную задачу — вышли в суперфинал Кубка России, где сыграют с «Ростовом». В чемпионате у ЦСКА ещё два матча. У «Локомотива» после этой встречи выезд к «Акрону». Перенос матча на понедельник связан с празднованием 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

В первом круге ЦСКА выглядел значительно лучше, доминировал бóльшую часть встречи, но тренерские замены Галактионова решили исход. Вышел Тикнизян и забил победный мяч — «Локомотив» выиграл 1:0. Сейчас «Локомотив» также победил 1:0 на выезде у «Факела», прервав неудачную серию. ЦСКА весной никому не проигрывает, обошёл «Краснодар», выдал эмоциональный матч с «Зенитом».

Игра сложная для прогноза. «Локомотив» может поймать армейцев на спаде эмоций после выхода в финал, а может и не справиться с воодушевлённым, уверенным ЦСКА, который весной почти не пропускает. На первый взгляд ЦСКА выглядит фаворитом. Но «Локомотив», особенно в домашнем матче, в своей последней игре сезона точно даст бой. Галактионов и команда захотят достойно попрощаться с болельщиками.

Я выберу вариант, который часто предлагаю, — тотал два-три гола. Возможны и ничья 1:1, и победа 2:1 в любую сторону, и даже 2:0, если одна команда раскроется. Забить ЦСКА сейчас непросто, но и «Локомотив» в атаке опасен», — приводит слова Генича «РБ Спорт».