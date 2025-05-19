«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на матч 29-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.64.

«Локомотив» сыграет против ЦСКА. Игра вынесена на понедельник и, безусловно, является одной из центральных в туре, даже если не считать матчи команд, борющихся за чемпионство. «Локомотив» в прошлом туре добыл важную победу в Воронеже против «Факела», тем самым практически похоронив шансы хозяев на спасение. Однако яркой игры «Локомотив» не показал.

ЦСКА сейчас демонстрирует, возможно, лучший футбол в Премьер-Лиге. Команда уверенно прошла «Зенит» в Кубке, отыграв фору в два мяча, и подходит к дерби в отличном настроении. У армейцев также есть достаточно времени на восстановление: матч в Кубке был в среду, а игра с «Локомотивом» — в понедельник. Четыре дня перерыва.

Да, ротация будет, например, может появиться Абдулкадыров в стартовом составе. Но костяк команды останется прежним. Николич, на мой взгляд, правильно делает, не деля матчи на важные и неважные.

ЦСКА идёт на третьем месте — мотивация более чем достаточная. Поэтому, на мой взгляд, армейцы должны побеждать. Хотя «Локомотив», находящийся на шестом месте, тоже хочет подняться выше и наверняка будет биться за своего тренера Галактионова. Ходят слухи, что его могут заменить, и, если игроки действительно уважают тренера, они должны отреагировать хотя бы одним голом», — приводит слова Мора «РБ Спорт».