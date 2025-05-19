«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Павла Яковлева на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: тотал больше 2.5 углового во втором тайме от ЦСКА за 1.98.

«ЦСКА прошёл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка России, что даст армейцам дополнительную мотивацию, уверенность перед предстоящим дерби. У ЦСКА сейчас складывается очень неплохая концовка, команда занимает первую строчку по набранным очкам после перерыва. На характере вырвали победу в Кубке России. Поэтому думаю, что сейчас максимальная заряженность и уверенность в себе у команды Николича.

А «Локомотив» нестабильно проводит этот сезон, команда практически лишена шансов на завоевание даже бронзовых медалей. И на это есть свои причины, команда молодая, где-то проседает и теряется. Хотя и стоит отметить, что в хорошей форме находятся и Пиняев, и Батраков. Но игра с «Факелом» обнажила нестабильность, воронежцы могли дожать и где-то вырвать очко в этой игре. Всё-таки для меня в этой встрече ЦСКА является фаворитом матча.

В нынешней ситуации, в нынешней форме ЦСКА выглядит намного серьёзнее, увереннее и, наверное, должен побеждать такой «Локомотив». Мой прогноз на эту встречу будет тотал больше 2.5 углового во втором тайме от ЦСКА с хорошим коэффициентом 1.98. Отмечу, что красно-синие часто забивают во вторых таймах – это отличительная черта команды Николича, команда здорово готова физически, ребята заряжены с первой до последней минуты. Есть кому выходить, есть кому забивать и создавать моменты у чужих ворот», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».