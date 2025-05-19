«Локомотив» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ 19 мая

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: 1:1 за 6.00.

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в 29-м туре чемпионата России. Если оценивать результаты соперников в последние месяцы, то тут армейцы выглядят фаворитами. Но на днях они проводили тяжёлый матч в другом турнире. Так что тут исход не так очевиден, я считаю.

ЦСКА на неделе проводил ответную встречу в финале Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом». Перед командой стояла сложная задача, нужно было изначально отыгрывать два мяча. И подопечные Николича со своей задачей справились. Сдержали первый напор питерцев, открыл счёт Кисляк, забив с рикошета. Во втором тайме команда Семака снова навалилась на ворота оппонента, однако ЦСКА справился, в конце Мусаев забил головой и перевёл их противостояние в серию пенальти, в которой «Зенит» сам себя «похоронил», дважды не забив.

Так что армейцы доказали, что являются одной из лучших, если не лучшей командой России после зимней паузы, если судить по результатам. Всего лишь один раз уступил коллектив, несколько раз сыграл вничью. В РПЛ подопечные Николича уже поднялись на третье место. Но пока оно им не гарантировано, отрыв от преследователей не такой большой.

В четырёх последних турах ЦСКА по два раза победил и сыграл вничью. Причём одолевал он сильных оппонентов — «Спартак» (2:1) и «Краснодар» (1:0), а играл вничью с соперниками, идущими сильно ниже — 1:1 с «Крыльями Советов» и 1:1 — с «Ахматом».

В четырёх недавних встречах чемпионата «Локомотив» набрал столько же очков, сколько и ЦСКА — тоже по два раза победил и сыграл вничью. Только вот все матчи команды Галактионова были с нижестоящими соперниками — 3:0 с «Пари НН», 1:0 с «Факелом», 1:1 с «Ростовом» и 1:1 — с «Оренбургом».

В таблице Премьер-Лиги «Локо» сейчас идёт на шестом месте, ниже он точно не опустится — отрыв от «Рубина» насчитывает семь очков. А вот за топ-5 ещё могут железнодорожники зацепиться.

В общем, я тут всё-таки поверю в ничью, учитывая, что ЦСКА будет явно уставшим после сражения с «Зенитом». Да и в последних турах они добивались с «Локо» схожих результатов. К тому же армейцы не выигрывали у оппонента в трёх из четырёх последних очных встреч», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».