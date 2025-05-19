«Локомотив» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на встречу РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.35.

«В предпоследнем туре чемпионата России пройдет матч «Локомотива» и ЦСКА. Армейцы в отличной форме находятся, в таблице стоят выше. Верю тут в победу команды Николича.

ЦСКА пару дней назад доказал, что является лучшей командой РПЛ весны 2025 года. Играли они с «Зенитом» в рамках финала Кубка России Пути РПЛ. Казалось, у питерцев намного больше шансов было на успех, они выиграли первую встречу 2:0. Но у себя дома подопечные Николича взяли реванш, лучше действовали почти весь матч. «Зенит» начал перехватывать инициативу слишком поздно, только во второй половине второго тайма. В итоге, они доиграли до серии пенальти, в которой ЦСКА и победил. Заслуженный выход в Суперфинал, я считаю.

Таким образом, после зимней паузы всего лишь один раз армейцы проиграли, и то, не в РПЛ — в первом финале Кубка «Зениту» (0:2). В подавляющем числе остальных игр коллектив выигрывал. В РПЛ он поднялся уже на третье место, где, наверняка, и собирается финишировать. Достать второй «Зенит» будет тяжело — разрыв пять баллов. Но вот преследователи «наступают на пятки» армейцам. Так что в заключительных турах им нужен максимум очков.

«Локомотив» пока является худшим клубом из топов в первой шестерке РПЛ. Но ничего для него пока не потеряно. С 49 баллами «железнодорожники» идут на шестом месте, но их отставание от соперников выше насчитывает два и четыре балла. За два оставшихся тура такой разрыв можно отыграть, правда, помимо неудач соперников, команде Галактионова самой надо выигрывать. А это не всегда у коллектива выходит.

Всего две виктории у «Локо» в активе в пяти встречах — 3:0 с «Пари НН» и 1:0 с «Факелом», командами, идущими намного ниже в турнире. Причем теряли очки «железнодорожники» тоже с более слабыми клубами недавно — 1:1 с «Оренбургом» и с «Ростовом».

В такой форме «Локо» не на что рассчитывать в матче с армейцами, уже несколько месяцев показывающими лучшие результаты в турнире. Ставлю тут на победу ЦСКА за 2.35», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».