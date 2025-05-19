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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.

«Локомотив» потерял всякую турнирную мотивацию. Третьего места уже не достичь, всё, что ниже — уже не имеет особой разницы. Сейчас железнодорожники шестые, в последних шести матчах у них лишь две победы. Кроме того, из Кубка команда тоже вылетела, без вариантов уступив «Ростову» — 0:2. В последних трёх турах у «Локо» лишь три забитых мяча.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА сделал главное — вышел в финал Кубка России, одержав сложнейшую победу над «Зенитом». После первой игры необходимо было отыграть отставание в два мяча, и с этой задачей армейцы справились. Первый мяч ещё в первом тайме забил Матвей Кисляк, второй на 92-й минуте на свой счёт записал Тамерлан Мусаев. Игра перешла в серию пенальти, там сильнее оказались красно-синие. В чемпионате задачи тоже есть, борьба за третье место в самом разгаре, и для того, чтобы оказаться там, необходимо побеждать «Локомотив».

Армейцы заряжены на победу, железнодорожникам нужно играть для своих болельщиков. Победа сильно поможет красно-синим, в следующем туре — «Пари НН», эта игра, вероятно, будет чуть проще. ЦСКА не самая результативная команда, равно как и «Локомотив», предположу, что множества голов мы не увидим и в этой встрече», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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