«Брайтон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Ливерпуль».

Ставка: ничья за 3.85.

«19 мая «Брайтон» и «Ливерпуль» сыграют в 37-м туре чемпионата Англии. Гости уже все решили для себя в этом сезоне, в последних турах они выступали не столь успешно. Так что ожидаю, что хотя бы один балл «чайки» с этой игры сумеют увезти.

Еще три тура назад «Ливерпуль» решил для себя главную задачу в сезоне — стал чемпионом Англии. Весь футбольный год он шел к этому, давно лидировал с отрывом. Повезло команде Слота и с кризисом в «Ман Сити». Но в любом случае — отличный результат, заслуженный.

После чемпионства уже в двух турах кряду «красные» потеряли очки в АПЛ. Хотя соперники за этот период были сложнейшие — «Арсенал» (2:2) и «Челси» (1:3), которые как раз все еще борются за свои строчки. Так что в таких результатах ничего удивительного нет.

А вот «Брайтону» сейчас на финише сезона нужны очки. С 55 баллами он идет на девятом месте, уступает «Брентфорду» только по дополнительным параметрам. И да, пока даже восьмая строчка ничего не дает, однако Англия может получить дополнительное место в еврокубках, если «Ман Сити» выиграет Кубок Англии и финиширует в топ-5. Так что «чайки» могут попасть в Лигу конференций, если поднимутся на одно место.

И «Брайтон» как раз неплохо выступал в последних матчах, не проигрывал — 3:2 с «Вест Хэмом», 2:0 с «Вулверхэмптоном» и 1:1 с «Ньюкаслом». Рассчитывать на три очка в последнем туре клуб тоже может — там у него будет игра с «Тоттенхэмом», идущим намного ниже в турнире. Плюс, «шпоры» будут проводить очный матч после финала Лиги Европы.

Но сейчас в победу «Брайтона» я все-таки не верю. «Ливерпуль» снова проиграть себе не может позволить. Но вот ничья — более ожидаемый тут результат для меня, учитывая все обстоятельства. Ставлю на то, что они поделят очки — коэффициент 3.85», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».