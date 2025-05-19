«Трактор» — «Локомотив»: прогноз Романа Габдрафикова на матч финала Кубка Гагарина

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч финала КХЛ «Трактор» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.80.

«Локомотив» одержал вторую победу подряд и теперь ведёт в этой серии со счётом 2-1. Матч получился сверхэмоциональным. Было ощущение, что «Трактор» просто хотел перебить «Локомотив». Только в первом периоде провели больше 30 силовых приемов, а по итогам матча — 60 против 28 у ярославцев. Но «Локомотив» не дрогнул: снова пропустил первым, однако отыгрался ещё в первом периоде, а затем быстро забил во втором.

У «Трактора» чего-то снова не хватало. Думаю, многое связано с потерей двух ключевых игроков — Робинсона и Светлакова. Пришлось полностью перестроить три звена, и появилась какая-то суета, торопливость. Бен Гру говорил, что изучал прошлогодние финальные матчи «Локомотива» с «Металлургом», но со стороны кажется, что, наоборот, «Трактор» действует удобно для «Локомотива». Заходят в зону через вбросы, а там ярославские габаритные защитники уверенно оттирают нападающих.

Теперь «Трактору» никак нельзя проигрывать следующий матч. Победа в четвёртой встрече откроет «Локомотиву» дорогу к тому, чтобы уже в пятой игре поднять Кубок Гагарина над головой.

«Трактору», естественно, нужно доставать из себя резервы, в первую очередь, прибавлять в атаке. Пока моментов явно не хватает. Очень сложно идти в пользу кого-то: с одной стороны, ставить на «Трактор» логично, потому что им некуда отступать; с другой — последние два матча не убеждают совсем. А ставить на «Локомотив» при острой необходимости соперника побеждать — тоже риск.

Исходя из характера игры и того, как обе команды всё же позволяют друг другу забивать, я бы предложил ставку на ТБ 4.5 в четвёртом матче. Даже если кто-то поведёт в счёте, как обычно бывает в этой серии, голы в пустые ворота вполне вероятны», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».