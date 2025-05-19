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Эксперты назвали шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство в РПЛ после 29-го тура

Эксперты назвали шансы «Краснодара» и «Зенита» на чемпионство в РПЛ после 29-го тура
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В РПЛ лидеры сыграли матчи 29-го тура. По его итогам борьба за чемпионство продолжается. «Краснодар» одержал волевую выездную победу над «Оренбургом» (2:1), а «Зенит» на выезде одержал непростую победу над «Ростовом» (1:0). Таким образом, южане по-прежнему опережают петербуржцев на одно очко.

Шансы «быков» стать чемпионами эксперты оценили в 1.60, а на зенитовцев можно поставить за 2.34.

В последнем туре РПЛ 24 мая «Краснодар» сыграет домашний матч с московским «Динамо». «Зенит» завершит сезон на своём поле игрой с «Ахматом». Команде Мурада Мусаева гарантирует золотые медали победа, в случае потери очков краснодарцы должны будут уповать на то, что и петербуржцы не смогут победить.

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