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Журова связала трансляции ЧМ-2025 по хоккею на телевидении с интересами букмекеров

Журова связала трансляции ЧМ-2025 по хоккею на телевидении с интересами букмекеров
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Депутат Госдумы Светлана Журова связала появление трансляций в России встреч ЧМ-2025 по хоккею на телевидении с интересом букмекерских компаний, сообщают «Аргументы и факты».

По словам Журовой, спортивное событие — повод для приёма букмекерами ставок.

«Когда матчи показывают по центральному телевидению, то, наверное, больше ставок начинают делать на хоккей», — отметила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Журова также добавила, что доходы от таких ставок впоследствии частично направляются на развитие отечественного спорта в виде целевых отчислений. При этом она отметила, что желающие понаблюдать за встречами найдут способ сделать это даже в условиях отказа от телевизионных трансляций.

Ранее Вячеслав Фетисов возмутился показом матчей ЧМ-2025, назвав эту ситуацию предательством.

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