«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на игру «Манчестер Сити» — «Борнмут».

Ставка: тотал меньше 3 голов за 2.05.

Беспроигрышная серия команды Гвардиолы в чемпионате Англии насчитывает восемь встреч (три ничьих и пять побед). В двух из трёх матчей она потеряла очки на выезде. Всё бы ничего, но «Борнмут» не подарок. Даже на своём поле победить его весьма проблематично.

Маловероятно, что встреча получится результативной. Подопечных Гвардиолы стало частенько подводить завершение. Возвращение Эрлинга Холанда в состав ситуацию нисколько не улучшило. Лучший бомбардир «Манчестер Сити» пытался, но забить в финале Кубка Англии так и не сумел.

У «Борнмута» слаженность в оборонительных действиях отличная. Прекрасный сезон проводит 22-летний украинский защитник Илья Забарный. В 36 встречах АПЛ «вишни» пропустили только 43 гола. Заключить пари на ТМ 3 мячей можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05.

«Борнмут» выиграл всего лишь 2 из 11 последних матчей чемпионата Англии. Форма, откровенно говоря, плохая. Однако выездная победа над «Арсеналом» (2:1) показывает, что подопечных Андони Ираолы нельзя списывать со счетов. Могут хорошо настроиться на матч с грандом и доставить тому серьёзные проблемы. В общем, легко и просто путёвку в Лигу чемпионов подопечные Гвардиолы не получат.