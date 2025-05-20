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Швейцария — Казахстан: прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею

Швейцария — Казахстан: прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на встречу Швейцария — Казахстан.

Ставка: Швейцария победит с форой (-3) за 2.00.

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Судя по всему, сборная Швейцарии нацелилась во второй раз подряд дойти до финала чемпионата мира. Выиграла пять из шести матчей группового этапа. Уступила только действующему чемпиону — Чехии (4:5 ОТ). С ней же ведёт борьбу за выход в плей-офф с первого места.

Подопечные Олега Болякина расположились на предпоследнем месте. Проиграли пять из шести встреч по итогам 60 минут. Победили идущих на последней строчке норвежцев — 2:1.

Однако сборная Норвегии хотя бы смогла навязать борьбу фаворитам, в частности США (5:6 ОТ). После такого даже вылететь не стыдно. Казахстанцы же все большие матчи с треском провалили. Они явные аутсайдеры. Заключить пари на П1 с форой (-3) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

Четыре из пяти встреч группового этапа чемпионата мира подопечные Болякина проиграли с разницей в три шайбы и более. Встречу с Венгрией, в которой уступили 2:4, можно смело вынести за скобки. Швейцарцы намного сильнее. Скорее всего, они одержат крупную победу в предстоящем матче.

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