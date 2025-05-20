Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы сборной Казахстана в матче ЧМ-2025 со Швейцарией

Названы шансы сборной Казахстана в матче ЧМ-2025 со Швейцарией
Аудио-версия:
Комментарии

20 мая состоится матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании и Швеции. Встречаются сборные Швейцарии и Казахстана. Первое вбрасывание запланировано на 13:20 мск.

Материалы по теме
Швейцария — Казахстан. Полный провал Тамбиева и Болякина на ЧМ-2025
Швейцария — Казахстан. Полный провал Тамбиева и Болякина на ЧМ-2025

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами «крестоносцев». Сделать ставку на победу Швейцарии в основное время предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 82% вероятности.

Победа Казахстана по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 11.0. Поставить на ничью можно за 9.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча Швейцария — Казахстан получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.16, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 16.0.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Борнмут». Холанд и Гвардиола на волоске от фиаско
«Манчестер Сити» — «Борнмут». Холанд и Гвардиола на волоске от фиаско
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android