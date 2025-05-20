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Названы шансы сборной Казахстана в матче ЧМ-2025 со Швейцарией

20 мая состоится матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании и Швеции. Встречаются сборные Швейцарии и Казахстана. Первое вбрасывание запланировано на 13:20 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами «крестоносцев». Сделать ставку на победу Швейцарии в основное время предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 82% вероятности.

Победа Казахстана по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 11.0. Поставить на ничью можно за 9.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча Швейцария — Казахстан получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.16, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 16.0.