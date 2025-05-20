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Букмекеры оценили шансы «Ман Сити» в первом матче после поражения в финале Кубка Англии

Букмекеры оценили шансы «Ман Сити» в первом матче после поражения в финале Кубка Англии
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20 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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В конце прошлой недели «горожане» проиграли «Кристал Пэлас» в финале Кубка Англии (0:1).

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.55, что примерно составляет 63% вероятности.

Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

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