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«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка

«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставка
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20 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Кристал Пэлас» примет «Вулверхэмптон». Встреча пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Кристал Пэлас» предлагается с коэффициентом 2.60, что примерно составляет 38% вероятности.

Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

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