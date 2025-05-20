«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на игру АПЛ «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон».

Ставка: «Вулверхэмптон» победит за 2.90.

Ждать, что «Кристал Пэлас» выступит собранно через три дня после исторического триумфа в Кубке Англии, точно не стоит. К тому же мотивации немного. Подопечные Оливера Гласнера гарантировали себе путёвку в Лигу Европы. И ниже 12-го места в турнирной таблице АПЛ точно не спустятся.

У «Вулверхэмптона» стимула тоже немного. Понижение в дивизионе не грозит, а выше 13-й строчки не подняться. Тем не менее в победу команды Витора Перейры верится больше. У неё никаких важных событий в последнее время не происходило. Привычно готовилась ко встрече с «Кристал Пэлас».

Под занавес сезона «Вулверхэмптон» здорово прибавил. Выдал семиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии. Затем последовали поражения от «Манчестер Сити» (0:1) и «Брайтона» (0:2), однако по содержанию подопечные Перейры выступили неплохо. По итогам апреля португальский специалист был признан лучшим тренером АПЛ. И это о многом говорит.

Заключить пари на победу гостей предлагается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90. «Вулверхэмптон» подходит к матчу с большим запасом энергии и лучше подготовленным. К тому же наверняка горит желанием исправиться за последние поражения.