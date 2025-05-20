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Чехия — США: прогноз на матч ЧМ-2025

Чехия — США: прогноз на матч ЧМ-2025
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч ЧМ-2025 по хоккею Чехия — США.

Ставка: США победит за 2.15.

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Сборная Чехии на втором чемпионате мира подряд показывает довольно приличные результаты. В прошлом году она выиграла золотые медали, а в этом уже должна сыграть в плей-офф, хотя групповой этап ещё не завершён. Здорово смотрится атака чехов, о чём говорят семь шайб в ворота Дании, шесть — в ворота Венгрии, восемь — в ворота Казахстана.

Однако конкретно в матче со сборной США против сборной Чехии сыграют два важных фактора. Во-первых, американцы получили из-за расписания на один день для отдыха и подготовки больше, в то время как чехи играют два дня подряд. Во-вторых, американцы сами претендуют на медали.

На групповом этапе перед заключительным матчем «звёздно-полосатые» потерпели только одно поражение — от Швейцарии. В остальных случаях были сильнее всех соперников. Сборная Чехии — вызов, поскольку это сильный оппонент, но благодаря преимуществам «звёздно-полосатые» добудут победу.

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