«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

21 мая в Бильбао (Испания) состоится финал Лиги Европы. И в этот раз он будет полностью английским.

В нём сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 22:00 мск.

На победу команды Рубена Аморима в основное время предлагают коэффициент 2.60, а на успех «шпор» дают 2.80. Ничья по итогам 90 минут матча доступна за 3.40.

На то, что «МЮ» победит с учётом возможных овертайма и серии пенальти, предлагают коэффициент 1.86. Поставить на итоговый успех «Тоттенхэма» можно за 2.02.

Аналитики не уверены в том, что игра получится результативной. На ТБ 2.5 гола дают котировку 1.90, а обратный исход идёт за 1.96.