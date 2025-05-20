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«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы

«Тоттенхэм» — «МЮ»: прогноз букмекеров на финал Лиги Европы
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21 мая в Бильбао (Испания) состоится финал Лиги Европы. И в этот раз он будет полностью английским.

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В нём сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 22:00 мск.

На победу команды Рубена Аморима в основное время предлагают коэффициент 2.60, а на успех «шпор» дают 2.80. Ничья по итогам 90 минут матча доступна за 3.40.

На то, что «МЮ» победит с учётом возможных овертайма и серии пенальти, предлагают коэффициент 1.86. Поставить на итоговый успех «Тоттенхэма» можно за 2.02.

Аналитики не уверены в том, что игра получится результативной. На ТБ 2.5 гола дают котировку 1.90, а обратный исход идёт за 1.96.

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