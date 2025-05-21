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Определён самый вероятный счёт финала Лиги Европы «Тоттенхэм» — «МЮ»

Определён самый вероятный счёт финала Лиги Европы «Тоттенхэм» — «МЮ»
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21 мая состоится финал Лиги Европы. На стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао за трофей сразятся английские «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Феликс Цвайер.

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Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.60, а победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 2.80. Разница в вероятности — около 3%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.72.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (5.80). Следом идёт победа «МЮ» 1:0 (8.00) и точный счёт 1:0 в пользу «Тоттенхэма» (8.50).

Заключить пари на победу манкунианцев 2:1 предлагают за 9.70.

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