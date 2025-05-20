«Манчестер Сити» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.80.

«Матч 37-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Борнмутом» был вынесен на вторник, так как у «горожан» была важная игра на выходных. Не думаю, что это сильно поможет «вишням» — подопечные Гвардиолы тут обязаны побеждать из-за турнирной ситуации.

Да, «Ман Сити» на выходных проиграл в финале Кубка Англии. Причём клуб упустил трофей в матче с, казалось бы, не самым сложным оппонентом — «Кристал Пэлас». И матч действительно у них не был равным. «Сити» создал множество моментов, особенно в первом тайме. Но вот просто не получалось забить «горожанам», вратарь соперников всё «тащил», в том числе пенальти, который не реализовал Мармуш.

Таким образом, «Сити» не выиграл единственный трофей, который был доступен в этом сезоне. Но сильно ли клуб из-за этого расстроился? Не уверен, так как победа в Кубке Англии давала бы возможность участвовать в Лиге Европы. Но «горожане», конечно, настроены только на Лигу чемпионов, куда они вполне могут попасть через АПЛ.

Сейчас в таблице подопечные Гвардиолы идут за пределами топ-5, на шестом месте с 65 очками. Но дело в том, что все клубы выше уже сыграли в этом туре, сразу три соперника ещё и опережают манкунианцев всего на одно очко. Так что «Сити», если выиграет сейчас, сразу поднимется на третью строчку. Но для финиша в топ-5 нужно будет ещё удачно проводить заключительный матч с «Фулхэмом».

«Борнмут», на самом деле, тоже имеет шансы на повышение, причём как и его соперник, сразу на несколько строчек. С 53 очками он идёт на 11-м месте сейчас, три оппонента выше обгоняют его на одно и два очка — все они тоже уже сыграли в этом туре. Так что, выиграв тут, «вишни» поднимутся на восьмое место. Но вот о топ-7 им мечтать трудно — отставание насчитывает 12 очков, даже с одной игрой в запасе.

Да и форма у «Борнмута» сейчас не та, чтобы рассчитывать на победу с «Ман Сити». Всего один раз в четырёх турах выиграл коллектив — пусть это и была победа над «Арсеналом» (2:1). В остальных встречах коллектив терял очки — 0:0 с «Кристал Пэлас», 1:1 с «Ман Юнайтед», 0:1 с «Астон Виллой».

Я верю в успех «Ман Сити». Да, клубу будет тяжело, он несколько дней назад проводил финал Кубка Англии. Но мотивация у команды Гвардиолы огромная — необходимо набирать три очка, чтобы не терять шансов на попадание в Лигу чемпионов. Да и, как я говорил выше, «Борнмут» сейчас сам не в лучшем состоянии находится.

Ставлю тут на победу «Ман Сити» с форой (-1) мяч за 1.80», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».