«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз Дениса Алхазова на игру АПЛ 20 мая

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 1.75.

«Это перенесённый матч. «Манчестер Сити» нужно побеждать, чтобы закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Пока они выпали из неё, но у команды есть игра в запасе, это как раз встреча с «Борнмутом».

У «Борнмута» дела печальные. После поражения от «Астон Виллы» они практически лишились шансов на еврокубки. Ситуация там запутанная: «Манчестер Сити», проиграв «Кристал Пэлас», пропустил тех в Лигу Европы, и теперь восьмое место, которое занимал «Борнмут», скорее всего, не даёт еврокубковую путёвку. Есть какие-то крошечные шансы при определённом раскладе, если «Челси» выиграет Лигу конференций и при этом опустится в таблице. У «Борнмута» практически не осталось мотивации на концовку сезона. Команда себя обезопасила, и для них это один из лучших сезонов в истории. Антонио Ираола проделал отличную работу.

Для «Манчестер Сити» это, возможно, прощальный домашний матч для Кевина Де Брёйне. Команде кровь из носу нужно брать три очка, чтобы вернуться в топ-4. Это первый сезон с 2016/2017, когда у Гвардиолы пока нет ни одного трофея. Не попасть в Лигу чемпионов было бы настоящей катастрофой. Поэтому я уверен, что «Манчестер Сити» выложится на полную. Плюс фактор прощания с Де Брёйне. Кстати, можно рискнуть и поставить на голевое действие Кевина.

«Борнмут» — соперник открытый, играет в прессинг, часто идёт вперёд. А с «Манчестер Сити» у них всего одна победа в истории. В остальном — длинные серии поражений.

На удивление дают хороший коэффициент на победу «Манчестер Сити» с форой (-1). «Манчестер Сити» с такой мотивацией должен уверенно обыгрывать расслабленный «Борнмут». Скорее всего, победа будет крупной», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».