«Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на игру 37-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Кристал Пэлас» за 2.55.

«В отложенном матче 37-го тура чемпионата Англии встретятся «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон». Перенесена эта игра была из-за финала Кубка Англии, который прошёл в субботу. В нём один из коллективов в этой паре добился огромного успеха.

Мало кто предсказывал победу «Кристал Пэлас» в финале Кубка. Сам уровень клуба ещё достаточно высокий, чтобы побороться за трофей. Однако играть предстояло с «Ман Сити». Очевидно, что шансов на успех у «орлов» было мало. Но «Пэлас» провел отличный матч, победил 1:0. Само собой, виктория не была доминирующей. «Горожане» имели множество моментов, но «Кристал Пэлас» отлично держался, так ни разу и не пропустил. Вратарь Дин Хендерсон — герой встречи, помимо множества сейвов, он ещё и 11-метровый отбил в первом тайме.

Таким образом, «Кристал Пэлас» решил сразу две задачи. Во-первых, он выиграл трофей. Во-вторых, вышел в Лигу Европы. И это при том, что через АПЛ попасть в еврокубок клуб уже никак не мог. Он идёт на 12-м месте сейчас, может подняться максимум на 10-ю строчку. Так что «орлы» уже добились огромного успеха в этом сезоне. Форма у них тоже отличная — недавно клуб не проигрывал «Ноттингем Форест» (1:1), «Астон Вилле» (3:0) и «Арсеналу» (2:2).

«Вулверхэмптон», конечно же, ни о Кубках, ни о еврокубках даже не задумывается. Он недавно и вовсе шёл вплотную к зоне вылета, пусть и имел отрыв от неё. «Волки» даже шли на серии побед, в том числе одолели они «Тоттенхэм» (4:2) и «Ман Юнайтед» (1:0), обоих и опередили в таблице по итогу.

Но в двух последних турах «Вулвс» уступали — 0:1 от «Ман Сити» и 0:2 от «Брайтона», оба идут выше в турнире. Так что подъём коллектива в таблице прервался, он сейчас стоит на 14-м месте, ещё может как подняться на одно место, так и опуститься на несколько строчек.

Я тут за «Кристал Пэлас». Да, клуб на днях участвовал в финале Кубка Англии. Но победа в турнире, да ещё и над «Ман Сити», даст огромный заряд «орлам». Они обыграют и без того проблемный «Вулверхэмптон», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».