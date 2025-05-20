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Латвия — Австрия: прогноз Николая Балмашнова на матч ЧМ-2025 по хоккею

Латвия — Австрия: прогноз Николая Балмашнова на матч ЧМ-2025 по хоккею
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Журналист Николай Балмашнов дал прогноз на матч ЧМ-2025 Латвия — Австрия.

Ставка: победа Латвии в матче за 1.53.

«Групповой этап чемпионата мира по хоккею — 2025 подходит к завершению. 20 мая пройдут заключительные матчи группы А и В.

ЧМ-2025 . Группа A
20 мая 2025, вторник. 13:20 МСК
Латвия
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Латвии и сборная Австрии разыграют между собой последнюю путёвку в плей-офф группы А.
Латыши на четвёртом месте, австрийцы — на пятом.

Команда хорошо знакомого нам Харийса Витолиньша отыграла шесть матчей — три поражения и три победы. Австрийцы, в свою очередь, также сыграли шесть игр, и тоже три победы, три поражения.

Но номинальные хозяева — фавориты в этой встрече, они позавчера крупно обыграли словаков со счётом 5:1. И здесь должны справляться. Ставим на итоговую победу сборной Латвии с учётом овертайма и серии буллитов», — приводит слова Балмашнова «Ставка ТВ».

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