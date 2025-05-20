Латвия — Австрия: прогноз Николая Балмашнова на матч ЧМ-2025 по хоккею

Журналист Николай Балмашнов дал прогноз на матч ЧМ-2025 Латвия — Австрия.

Ставка: победа Латвии в матче за 1.53.

«Групповой этап чемпионата мира по хоккею — 2025 подходит к завершению. 20 мая пройдут заключительные матчи группы А и В.

Сборная Латвии и сборная Австрии разыграют между собой последнюю путёвку в плей-офф группы А.

Латыши на четвёртом месте, австрийцы — на пятом.

Команда хорошо знакомого нам Харийса Витолиньша отыграла шесть матчей — три поражения и три победы. Австрийцы, в свою очередь, также сыграли шесть игр, и тоже три победы, три поражения.

Но номинальные хозяева — фавориты в этой встрече, они позавчера крупно обыграли словаков со счётом 5:1. И здесь должны справляться. Ставим на итоговую победу сборной Латвии с учётом овертайма и серии буллитов», — приводит слова Балмашнова «Ставка ТВ».