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Чехия – США: прогноз Алексея Андронова на игру группового этапа ЧМ-2025

Чехия – США: прогноз Алексея Андронова на игру группового этапа ЧМ-2025
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЧМ-2025 Чехия – США.

Ставка: ТБ 5.5 за 1.94.

«Матч на чемпионате мира по хоккею. Так получилось, что в основном команды, особенно Чехия, в последнее время разминались на кошках, что называется. Была достаточно удобная для тренера возможность выстроить командную игру. Ну а теперь предстоит зарубиться в зависимости от стратегии. Но, мне кажется, быть третьим в этой группе никто особенно не хочет, учитывая, что с первых двух мест другой группы выходят Канада и Швеция или Швеция Канада, в данном случае это не важно. Рассчитывать на то, что Швейцария потеряет очки с Казахстаном, не может ни Чехия, ни Америка. Поэтому, я думаю, им предстоит в очном споре решать, кто же в этой группе окажется третьим.

ЧМ-2025 . Группа B
20 мая 2025, вторник. 17:20 МСК
Чехия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что американцы не так надежно играли в обороне, они больше пропускали, они расслаблялись по ходу матчей периодически. Смогут ли они собрать свою игру и сделать ее надежной? Не уверен. Но я и не уверен, что, столкнувшись с североамериканской моделью, Чехия сохранит свою малую пропускаемость. Я думаю, что в этом матче тотал надо ставить. Вряд ли они будут отсиживаться в обороне, тем более американцы вообще сами по себе, по натуре своего вот этого состава довольно заводные ребята. Тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,94», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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