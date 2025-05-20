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Швеция — Канада: прогноз Алексея Андронова на игру ЧМ-2025 20 мая

Швеция — Канада: прогноз Алексея Андронова на игру ЧМ-2025 20 мая
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЧМ-2025 Швеция – Канада.

Ставка: ТБ 5 за 1.70.

«Ещё одна игра на чемпионате мира. И мне кажется, что здесь тотал смотрится ещё лучше, потому что канадцы проиграли Финляндии и матч получился довольно, прямо скажем, скучный. Вряд ли они способны два таких сыграть подряд. Поэтому, как мне кажется, здесь будет битва настоящая за первое место, которое выводит на победителя матча Германия — Дания. Причём этот матч будет проходить параллельно.

ЧМ-2025 . Группа A
20 мая 2025, вторник. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Думаю, что и тем и другим вообще всё равно, но у шведов есть определённая любовь играть с датчанами. Но главное, что они постараются порубиться между собой, тем более что у Швеции очень хороший состав, канадцы должны вернуться с небес, на которые они залетели и столкнулись там с финнами.

Я полагаю, что тотал в основное время больше 5 с расходом за коэффициент 1.70 — это просто совершенно шикарная ставка. Уверенность здесь — 8 по 10-балльной системе. Я вообще думаю, что там 5:3 или 5:2 в чью-либо пользу вполне возможно, особенно учитывая то, как и та и другая команда играют в большинстве», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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