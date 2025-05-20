«Каролина» — «Флорида»: ставка Германа Титова на матч Кубка Стэнли

Известный российский хоккеист и тренер Герман Титов пердложил ставку на матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз».

Ставка: победа «Каролины» за 2.29.

«В финале Восточной конференции встретятся «Каролина» и «Флорида». «Харрикейнз» перед стартом серии получили больше дней на восстановление. Они не затянули разборки с «Вашингтоном» и закрыли второй раунд за пять матчей. «Пантерз», напротив, бились с «Торонто» в семиматчевой серии и перед финалом «Востока» получат меньше выходных.

У «Каролины» будет преимущество в свежести, которым команда Рода Бриндамора может воспользоваться. Игровой стиль «Харрикейнз» прекрасно известен: они ставят на большой объём катания, давление и простой вертикальный хоккей, который даёт результат. «Флорида» также любит и умеет играть в давление, но после тяжёлой серии с «Торонто» действующим чемпионам явно потребуется время, чтобы втянуться в противостояние с «Каролиной».

В первом матче серии видим фаворитами хозяев. Поставим на победу «Харрикейнз» в основное время», — приводит слова Титова «ВсеПроСпорт».