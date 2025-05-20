КХЛ получила 608 млн рублей целевых отчислений букмекеров в I квартале 2025 года
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Континентальная хоккейная лига получила 608 млн рублей букмекерских целевых отчислений за I квартал 2025 года, сообщается в приказе на сайте организации.
70% (425,6 млн рублей) от этой суммы направят на финансирование мероприятий на поддержку профессионального спорта. 30% (182,4 млн рублей) пойдут на финансирование детско-юношеского и массового спорта, причём на развитие детско-юношеского спорта выделят не менее 20%.
Цифра полученных отчислений примерно такая же, как и в IV квартале 2024 года (610,1 млн рублей). А вот если сравнивать с тем же отчётным периодом прошлого года, то выплаты букмекеров выросли на 76%. Год назад лига получила 344,7 млн рублей.
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