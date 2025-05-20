Болгария может перейти на евро из-за нелегальных азартных игр

Правительство Болгарии рассматривает идею перейти на евро в качестве базовой валюты страны, сообщает Gambling News.

В качестве одной из главных причин перехода с болгарского лева называют более эффективную борьбу с нелегальными азартными играми. Так, заместитель премьер-министра страны Атанас Зафиров заявил, что переход на евро поможет сокращению незаконных финансовых потоков от незаконных азартных игр.

С ним согласен заместитель главы МВД Филипп Попов. По его словам, нелегальные азартные игры напрямую связаны с организованной преступностью, а пресечь эти операции крайне сложно из-за находящихся за границей серверов.

Правительство Болгарии намерено ввести в стране евро с 1 января 2026 года, несмотря на предложение президента страны Румена Радева провести по этому вопросу референдум.