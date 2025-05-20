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«Манчестер Сити» — «Борнмут»: ставки и коэффициенты на матч 37-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: ставки и коэффициенты на матч 37-го тура АПЛ
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20 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Борнмут». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.55, что примерно составляет 64% вероятности. Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70.

Англия — Премьер-лига . 37-й тур
20 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Борнмут» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Неделя у «Манчестер Сити» выдалась явно не из лучших. Досадно уступили в финале Кубка Англии «Кристал Пэлас» (0:1), а также опустились на шестую строчку в турнирной таблице первенства. Не хватало только финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов. Это будет фиаско.

Впервые за долгое время подопечные Хосепа Гвардиолы заканчивают сезон без трофеев. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы получить путёвку в самый престижный международный клубный турнир. Отставание от занимающего четвёртое место «Челси» составляет одно очко, но у «Манчестер Сити» есть матч в запасе. «Борнмут» выиграл всего лишь 2 из 11 последних матчей чемпионата Англии.

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